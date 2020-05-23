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В центрі Львова дозволили перепланувати дві старовинні кам’яниці під магазин

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив перепланувати квартири під магазини у пам’ятках архітектури на вул. Братів Рогатинців та Друкарській. Відповідне рішення прийняли 22 травня, передає Львівський портал.

 

Так, своїм рішенням виконавчий комітет затвердив киянці Софії Примак містобудівні умови та обмеження на реставрацію із переплануванням квартири №13 на вул. Братів Рогатинців, 12 під магазин.

Цей будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення і розташований в охоронній зоні ЮНЕСКО. Для того, щоб відкрити тут магазин, Софії Примак дозволили влаштувати двері на місці вікна.

Ще один магазин у пам’ятці архітектури відкриє львів’янка Агнеса Халіна – на вул. Друкарській, 6-А. Для цього виконком видав їй містобудівну документацію на реставрацію із переплануванням нежитлової квартири №1.

Кам’яниця також знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО. Агнеса Халіна з боку вул. Лесі Українки замість вікна ще встановить двері.

Зауважень до такої перебудови старовинних кам’яниць міське управління охорони історичного середовища не мало, адже згідно з архівними документами, у будинках на згаданих місцях колись вже були двері.

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