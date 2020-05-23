У Сокальському районі п’яний водій насмерть збив велосипедиста і втік

Правоохоронці спіймали горе-водія, який у п’ятницю ввечері, 22 травня, на Сокальщині збив насмерть велосипедиста і втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

В суботу рано-вранці, 23 травня, перехожий повідомив поліцейським, що поблизу села Зубків Сокальського району він виявив на узбіччі дороги мертвого чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що чоловік помер від травм, отриманих внаслідок ДТП. Загиблим виявився 46-річний місцевий мешканець.

Також правоохоронці з’ясували, що аварія сталась 22 травня орієнтовно о 22:00 год. Невідомий водій збив велосипедиста і втік.

Завдяки оперативно-розшуковим заходам поліцейським вдалося спіймати горе-водія – 31 річний житель Сокальського району наїхав на велосипедиста на автомобілі Volkswagen Passat.

Чоловіка затримали, автівку у нього вилучили. Також експертиза встановила, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Найближчим часом суд обере чоловіку міру запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.