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У ДТП під Новояворівськом загинув 19-річний студент УКУ

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 22 травня, на трасі Львів – Краковець біля Новояворівська мікроавтобус збив насмерть 19-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, орієнтовно о 16:30 год. водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 41-річний львів’янин, зіткнувся із 19-річним велосипедистом, мешканцем Новояворівська.

Від отриманих травм хлопець помер на місці ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Водночас Колегіум ім. Патріарха Йосифа Сліпого Українського Католицького Університету на своїй сторінці у Facebook повідомив, що загиблий велосипедист був студентом УКУ. Хлопця звали Денис Воськало, він вчився на другому курсі факультету наук про здоров’я і здобував спеціальність психолога.

Фото: Facebook Колегіум ім. Патріарха Йосифа Сліпого УКУ

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