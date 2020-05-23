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На об’їзній дорозі Львова вантажівка насмерть збила пішохода

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 22 травня, на кільці вул. Городоцької при виїзді зі Львова вантажівка насмерть збила пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Попередньо відомо, що аварія сталась орієнтовно о 19:30 год. на кільці при виїзді зі Львова.

51-річний львів’янин, керуючи вантажівкою МАН, збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП.

Як повідомили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, потерпілим виявився 70-річний мешканець Львова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: Варта 1

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