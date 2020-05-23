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Мешканця Жовківщини підозрюють у розбещенні дітей

Наталя Дуляба

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45-річного мешканця Жовківського району підозрюють у розбещенні двох дівчаток віком 6 і 7 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У п’ятницю, 22 травня, до правоохоронців звернулися мешканці одного зі сіл Жовківського району і заявили, що невідомий вчинив розпусні дії щодо їхніх доньок віком 6 і 7 років.

До розкриття злочину залучили слідчо-оперативнц групу, співробітників ювенальної превенції та інших служб територіального відділення поліції.

Завдяки оперативним заходам правоохоронці встановили, що до скоєння правопорушень причетний 45-річний мешканець Жовківського району. Інших деталей у поліції наразі не розголошують.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Зловмиснику вже оголосили підозру, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує до 8 років тюрми. Наразі триває досудове розслідування.

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