Майже половина хворих на COVID-19 – українці віком від 40 до 64 років

Станом на 23 травня 48% всіх хворих в Україні на коронавірус – це люди віком від 40 до 64 років. Найменше інфікованих є дітей. Про це йдеться на Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус у регіонах».

Коронавірусну інфекцію в Україні лабораторно підтвердили у 20 580 людей. Серед хворих – 1494 дитини і 4000 медиків.

Більшість пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні – 14 141 особа. Госпіталізовано 6439 хворих, до апарату штучної вентиляції легень під’єднані 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Найбільше на COVID-19 хворіють мешканці Чернівеської області (2964 особи), Києва (2569 осіб) та Київської області (1375 осіб). Львівщина – на п’ятому місці (1285 осіб).

Водночас Львівська область увійшла у список антилідерів, де за останню добу зафіксували найбільше нових хворих, – 45 людей.

Щодо вікового поділу, то майже половина (48%) серед всіх хворих на коронавірус – українці віком від 40 до 64 років. На другому місці (29%) – люди віком 18-39 років, на третьому (15%) – особи вікової категорії 65+.

Найменше в Україні хворіє дітей: частка малюків до 5 років, які підхопили коронавірус, становить 2%, дітей до 17 років – 6%.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 605 людей: найчастіше помирають жителі Чернівецької області (122 людини), Івано-Франківської області (73 людини) та Києва (58 людей). Серед померлих переважають особи віком 50+.

Побороти коронавірус вдалося 6929 українців. Найбільше людей одужало у Чернівецькій (782 особи), Тернопільській (758 осіб) та Івано-Франківській (625 осіб) областях.

На Львівщині COVID-19 забрав життя 35 мешканців. Про останні дві смерті стало відомо у суботу, 23 травня. Померлими виявили двоє львів’ян віком 72 і 74 роки. Обоє мали двобічну пневмонію і низку супутніх захворювань.