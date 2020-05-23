ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 23 травня, на перехресті вул. Теліги – Керченської стався витік. Через це мешканці 16 вулиць тимчасово залишились без води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

На місці витоку працюють аварійні служби. Орієнтовно до 14:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:

  • вул. Азовська – всі будинки;
  • вул. Братуня – всі будинки;
  • вул. Аральська – всі будинки;
  • вул. Вахнянина – всі будинки;
  • вул. Грицая – всі будинки;
  • вул. Івасюка – всі будинки;
  • вул. Керченська – всі будинки;
  • вул. Корольова – всі будинки;
  • вул. Коциловського – всі будинки;
  • вул. Левицького – всі будинки;
  • вул. Мечникова – всі будинки;
  • вул. Олеся – всі будинки;
  • вул. Ольжича – всі будинки;
  • вул. Погулянка – всі будинки;
  • вул. Родини Крушельницьких – всі будинки;
  • вул. Теліги – всі будинки.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, спричинені виконанням аварійних робіт.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями
Наталя ДУЛЯБА
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями

Незважаючи на послаблення карантину, у Львові не меншає хворих на коронавірус. Більше того, саме Львів є найбільшим епіц...

Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині
Вероніка РОЙ
Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Допоки увага усього світу прикута до подолання коронавірусу, Україна залишається європейським лідером із поширення тубер...

Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...