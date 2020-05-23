Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 23 травня, на перехресті вул. Теліги – Керченської стався витік. Через це мешканці 16 вулиць тимчасово залишились без води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

На місці витоку працюють аварійні служби. Орієнтовно до 14:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Азовська – всі будинки;

вул. Братуня – всі будинки;

вул. Аральська – всі будинки;

вул. Вахнянина – всі будинки;

вул. Грицая – всі будинки;

вул. Івасюка – всі будинки;

вул. Керченська – всі будинки;

вул. Корольова – всі будинки;

вул. Коциловського – всі будинки;

вул. Левицького – всі будинки;

вул. Мечникова – всі будинки;

вул. Олеся – всі будинки;

вул. Ольжича – всі будинки;

вул. Погулянка – всі будинки;

вул. Родини Крушельницьких – всі будинки;

вул. Теліги – всі будинки.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, спричинені виконанням аварійних робіт.