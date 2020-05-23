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11 песиків із ЛКП «Лев» шукають господарів

Наталя Дуляба

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11 безпритульних собак із ЛКП «Лев» шукають нову домівку. Вік чотирилапих – від 8 місяців до 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі підприємства.

 

ЧАПІК (зліва), 10 років. Місце відлову: вул. Суботівська. Приїхав до нас на щорічну вакцинацію. Життєрадісний, підбадьорює молодих собачок.

КІТАНА (справа), 8 років. Місце відлову: вул. Польова. Хороша дівчинка, завжди в настрої. Має видовжене тільце і короткі лапки.

МІЛА, 3 роки. Місце відлову: вул. Освицька. Шикарна дама із різнокольоровими очима.  Врівноважена, дуже сердечно дає лапу.

БРУНА, 4 роки. Місце відлову: вул. Купчинського. Лагідна, трішки налякана, але дуже дружна дівчинка. Ймовірно, була домашньою.

АЙРУС, 1 рік. Місце відлову: вул. Стрийська. Абсолютно білий, хороший і елегантний. Буде спокійним, ніжним і грайливим другом.

АНАБЕЛЬ, 8 місяців. Місце відлову: вул. Луганська. Вихованиця промислової зони. Смішна, довірлива, вчиться гуляти на повідку. Дізналася, що на світі існують іграшки.

ГАУС, 2 роки. Місце відлову: вул. Авіаційна. Крупний, високий, але зовсім не страшний собака. Великий друг. Можна брати за лапу і гладити.

БАРТ, 2 роки. Місце відлову: вул. Богданівська. Чудовий юний хлопчик, який ще нічого доброго в житті не бачив. Вчиться жити по-новому.

ТОША, 6 років. Місце відлову: вул. Гніздовського. Приїхав на повторну вакцинацію. Вважає, що він на курорті, насолоджується всім навкруги. Не просто гуляє, а бігає і сміється.

ДІНА, 2 роки. Місце відлову: вул. Освицька. Дуже зворушлива дівчинка. Хороша і скромна, аж занадто. Має гарну, виразну зовнішність, але не любить її демонструвати.

ДЖЕК, 4 роки . Місце відлову: вул. Кульпарківська. Міцний і дуже розумний. Повідок не визнає, любить гуляти сам. Дорослий і відповідальний.

Аби прихистити когось із цих песиків, приходьте в ЛКП «Лев», яке знаходиться на вул. Промисловій, 56. Підприємство працює щодня з 08:00 до 20:00 год. Телефон: 068-53-54-545.

Фото: Ірина Шелест

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