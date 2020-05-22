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Укрпошта оголосила тендер на закупівлю системи керування за 197 мільйонів

Андрій Котенський

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«Укрпошта» опублікувала в системі Прозорро тендер на закупівлю системи керування інформаційними потоками, бізнес-процесами та ресурсами з очікуваною вартістю майже 197 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Як стало відомо, пошта планує протягом 2021 року провести повну автоматизацію компанії і оголосила про 197 мільйонний тендер на ERP-систему – перший етап виконання цього плану. Нова система має запровадити єдину інформаційну систему, що забезпечує оперативну і достовірну інформацію для прийняття управлінських рішень, які на даний час виконуються у ручному режимі.

Другим кроком компанія планує запустити тендер на закупівлю нової фронт-системи для автоматизації всіх процесів у відділеннях та роботи операторів, щоб підвищити якість послуг, що надаються клієнтам, та скоротити час операцій. На третьому етапі – впровадження CRM-системи.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 22 червня. Укрпошта планує підписати договір на постачанні у липні-серпні цього року. Далі буде активна підготовча робота, щоб з 1 січня 2021 року перші модулі нової системи запрацювали у компанії у режимі дослідно-промислової експлуатації.
Із умовами тендеру можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2020 року Укрпошта отримала 2,1 млрд грн чистого доходу, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

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