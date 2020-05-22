У Винниках вбили 33-річного іноземця

Вночі 22 травня у Винниках від ножового поранення помер 33-річний іноземець. Правоохороцні затримали брата загиблого, якого підозрюють у вбивстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько 02:30 год. патрульні поліцейські помітили, як до медзакладу у Винниках під’їхав автомобіль BMW. Водій намагався витягнути з пасажирського сидіння пораненого чоловіка.

«Правоохоронці допомогли доставити пасажира у медзаклад, де лікарі констатували смерть пацієнта, попередньо – внаслідок ножового поранення в область грудей. Загиблим виявився 33-річний іноземець», – йдеться в повідомленні.

У патрульній поліції Львівщини повідомлять, що перевірили місце проживання водія BMW, якого підозрюють у вбивстві. Його дружина розповіла, що чоловік випивав разом з 33-річним братом, громадянином Грузії. Згодом вона почула, як завівся двигун автомобіля і вони кудись поїхали.

На місці застілля поліцейські виявили сліди крові, а в салоні автомобіля знайшли ніж. Невдовзі чоловік повідомив, що під час вживання алкогольних напоїв в нього з братом виник конфлікт.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Поліцейські затримали родича загиблого, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Наразі проводиться досудове розслідування і встановлюються обставини вбивства.

Фото: поліція