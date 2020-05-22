У Львові юні художники зібрали кошти для подарунків дітям із потребуючих родин

Учні мистецьких шкіл Львова намалювали малюнки в рамках акції «Дитина-дитині», а за гроші від їх продажу закупили подарунки дітям з малозабезпечених сімей та дітям-сиротам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ідея проекту зародилася із того, що одна юна і талановита 12-річна художниця надзвичайно перейнялася історією коронавірусу, і вона вирішила допомогти тим, хто цього потребує. Дівчинка звернулась до управління культури ЛМР зі своїм задумом, звідкий виникла думка організувати акцію «Дитина-дитині» та розпочався онлайн-конкурс «Малярський карантин 2020».

Конкурс тривав з 20 березня по 5 квітня 2020 року. До нього залучили всі загальноосвітні та мистецькі школи м. Львова та області. У конкурсі взяло участь 431 дитина. Роботи дітей оцінювалися членами професійного журі.

«Ми були надзвичайно вражені кількістю робіт та тим, наскільки сильно діти перейнялися пандемією коронавірусу, наскільки точно їх відчуття і емоції передалися у роботах. Після завершення конкурсу 50 учасників стали переможцями, а тому, щоб реалізувати акцію «Дитина-дитині» ми звернулися до канадсько-українських громадських організацій з метою придбання дитячих малюнків. Головна ідея акції важлива і водночас проста — за вилучені кошти від продажу малюнків підтримати дітей з малозабезпечених сімей та дітей-сиріт», — розповіла керівниця міського управління культури Христина Береговська.

Провести цю акцію управлінню культури Львівської міської ради також допомогла «Фундація Духовного Відродження».