У 30-річного львів'янина виявили пів кілограма наркотиків

У Львові патрульна поліція виявили у 30-річного чоловіка пів кілограма наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні зупинили молодика близько 22 год. 21 травня на вулиці Академіка Рудницького.

«Патрулюючи на вулиці Академіка Рудницького, вони помітили підозрілого чоловіка, який, вгледівши службовий автомобіль, почав дивно себе поводити, постійно оглядався в бік поліцейських та спробував втекти», – зазначили у пресслужбі патрульної поліції.

Інспектори зупинили його та під час поверхневої перевірки виявили в нього 19 згортків синього та помаранчевого кольору. Чоловік пояснив правоохоронцям, мовляв, це «сіль».

Згодом поліцейські встановили, що 30-річний львів’янин займається розповсюдженням наркотичних речовин безконтактним шляхом і вже встиг розкласти 7 закладок з аналогічною речовиною.

За вказаною адресою патрульні викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції та співробітників Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Львівській області, які в присутності понятих вилучили 26 згортків.

Під час слідчих дій у нього вилучили: 25 пакетиків з кристалічною речовиною білого кольору; 22 згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору; 20 пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження; 15 пустих пакетів із залишками порошкоподібної речовини; 15 пакетиків з кристалічною речовиною синього кольору; 4 великих пакети з кристалічною речовиною білого кольору; 2 великих пакети з жовтою порошкоподібною речовиною; 2 великих пакети з кристалічною речовиною синього кольору; 2 пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 2 пакетики з речовиною рослинного походження; 1 пакетик з зернами в кількості 5 штук; 1 великий пакет з речовиною рослинного походження. Також було вилучено засоби для фасування, ваги, дві ложки з залишками порошкоподібної речовини синього кольору і щіточки.

Усі вилучені речовини поліцейські направили на експертизу. Як наголосили у патрульній поліції, загалом йдеться майже про пів кілограма ймовірно наркотичних речовин.