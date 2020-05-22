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Сервісні центри МВС відновили практичні іспити майбутніх водіїв

Андрій Котенський

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Від сьогодні, 22 травня, сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі МВС.

 

Як уточнили у сервісному центрі, послуга буде надаватися з дотриманням обов’язкових протиепідемічних заходів, зокрема:

  • з одночасним перебуванням в авто не більше двох осіб;
  • за умови відсутності явних ознак ГРВІ;
  • в одягнених на обличчі захисних масках.

Особі, яка бажає скласти практичний іспит з навичок керування транспортними засобами, необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит.

Нагадуємо, що результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.

Пакет документів, який потрібно з собою мати для отримання цієї послуги:

  • паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус (з відміткою про місце реєстрації);
  • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • чинна медична довідка щодо придатності до керування ТЗ (форма 083/о);
  • оригінал та ксерокопія документу про зміну особисті даних (за потреби).

Електронне свідоцтво про закінчення автошколи вноситься закладом самостійно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, отже його наявність у паперовому вигляді не є обов’язковою.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, дізнатися новини сервісних центрів MBC — на сайті Головного сервісного центру МВС.

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