На Стрийщині судитимуть чоловіків, які викрали і катували людину

Правоохоронці оголосили підозри двом чоловікам, які привселюдно знущалися над 40-річним мешканцем Стрийського району, а потім його викрали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент стався ввечері 17 листопада минулого року на подвір’ї магазину у селі Підгірці Стрийського району.

Встановлено, що двоє 37-річних чоловіків напали на 40-річного місцевого мешканця та побили його. Потім на очах у перехожих нацькували на потерпілого собаку, який його покусав.

Згодом один із хуліганів, аби самоствердитися, привселюдно справив на постраждалого природну потребу. Опісля зловмисники запхали чоловіка у багажник автомобіля та відвезли на територію господарства, де помістили у яму з холодною водою. У ній потерпілий пробув близько шести годин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Фігурантів справи затримали, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За вчинене зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.