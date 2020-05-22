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На Львівщині прикрили канал імпорту елітних авто із США та Канади

Андрій Котенський

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Податкова міліція Львівщини виявила порушення при імпорті автомобілів із Сполучених Штатів Америки, Канади та Європи, які реалізовувались на території України. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ГУ ДФС України у Львівській області.

 

В рамках проведення досудового слідства, 21 травня було проведено ряд обшуків в офісних приміщеннях та автостоянках, торгових майданчиках де здійснювалась реалізація транспортних засобів, імпортованих з Сполучених Штатів Америки, Канади, Європи які реалізовувались на території України з порушенням митного та податкового законодавства.

В ході обшуків, виявлено та вилучено незадекларовані готівкові кошти в значній сумі, а також виявлено понад сотню транспортних засобів елітного класу, які були ввезенні та реалізовувались на території України з порушенням чинного законодавства, що спричинило не надходження до бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

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