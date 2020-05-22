На Львівщині прикрили канал імпорту елітних авто із США та Канади

Податкова міліція Львівщини виявила порушення при імпорті автомобілів із Сполучених Штатів Америки, Канади та Європи, які реалізовувались на території України. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ГУ ДФС України у Львівській області.

В рамках проведення досудового слідства, 21 травня було проведено ряд обшуків в офісних приміщеннях та автостоянках, торгових майданчиках де здійснювалась реалізація транспортних засобів, імпортованих з Сполучених Штатів Америки, Канади, Європи які реалізовувались на території України з порушенням митного та податкового законодавства.

В ході обшуків, виявлено та вилучено незадекларовані готівкові кошти в значній сумі, а також виявлено понад сотню транспортних засобів елітного класу, які були ввезенні та реалізовувались на території України з порушенням чинного законодавства, що спричинило не надходження до бюджету України коштів в особливо великих розмірах.