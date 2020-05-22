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Львів’ян запрошують до участі в Днях європейської спадщини

Ольга Денисяка

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Цього року у Львові вдесяте відбудуться Дні європейської спадщини. Команда організаторів шукає для співпраці дослідників історії освітніх закладів у Львові, авторів видань про Львів, екскурсоводів, викладачів, студентів ВНЗ, громадських активістів та громадські організації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Цьогоріч Дні спадщини відбудуться 11−13 вересня, тема: «Спадщина і освіта: уроки, які варто повторити». Під час ДЄС 2020 хочуть знайти зв’язок між знаннями, традиціями та навичками, які визначають нашу місцевість. Таким чином прагнуть переосмислити історію, сучасність та майбутнє освіти у XXI столітті.

Дні європейської спадщини започатковано Радою Європи у 1991 році, щоб привернути увагу до забутих і маловідомих об’єктів спадщини. У Львові Дні європейської спадщини відбудуться вдесяте. Це єдине місто в Україні, яке вже 10 років безперервно проводить заходи в Рамках ДЄС.

Команда організаторів шукає для співпраці дослідників історії освітніх закладів у Львові, авторів видань про Львів, екскурсоводів, викладачів, студентів ВНЗ, громадських активістів та громадські організації.

Пропоновані формати заходів: екскурсії (піші, велосипедні, автобусні, трамвайні), квести, ігри, воркшопи, майстер-класи, виставки, дискусії, лекції, обмін історіями, ігри, фотополювання, концерти, вечірки, кінопокази, театр, та ін. Усі заходи в межах ДЄС безкоштовні для учасників, перевага віддається об’єктам, які зазвичай є закритими для відвідувачів. Особлива увага також надається залученню підлітків, дітей шкільного віку та людей з інвалідністю.

Для участі у Днях європейської спадщини слід заповнити реєстраційну форму до 20 червня 2020. Більш детальна інформація – за посиланням.

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