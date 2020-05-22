Довідку про реєстрацію місця проживання львів’яни зможуть отримувати в нотаріуса

Львівська міська рада відкриє для нотаріусів реєстр територіальної громади міста. Це спростить львів’янам процес отримання довідки про реєстрацію місця проживання. Відповідне рішення виконавчий комітет прийняв сьогодні, 22 травня, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтепер нотаріуси матимуть доступ до реєстру територіальної громади Львова. Це дозволить їм самостійно отримувати інформацію про реєстрацію місця проживання особи, яка до нього звернулась за допомогою. Відповідно, самим львів’янам не доведеться йти у ЦНАП, щоб замовити таку довідку.

«До наших ЦНАПів звертається багато людей за довідками про реєстрацію місця проживання. До прикладу, коли вирішується питання оформлення спадщини, чи продажу-купівлі житла, то ці питання вирішують з нотаріусом. Відповідно, є багато таких запитів. Тому розуміючи, що в нас є електронна база даних і нотаріуси можуть отримати необхідну їм інформацію самостійно, ми вирішили надати їм доступ до реєстру територіальної громади на підставі відповідного договору, щоб відразу на місці можна було сформувати відповідну довідку», – пояснила директора департаменту адміністративних послуг Львівської міськради Валентина Бартошик.

Зазначимо, що ЦНАПи Львова щороку видають близько 100 000 довідок про реєстрацію місця проживання.