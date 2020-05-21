Вночі – заморзки, а вдень – до 16 градусів тепла. Прогноз погоди у Львові на 22 травня

У п’ятницю, 22 травня, у Львові та на території області прогнозують нічні заморозки, натомість вдень обіцяють до 16 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12м/с.

Температура вночі буде 1 – 6° тепла, але на поверхні грунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0 – 3º. Вдень температура повітря становитиме 11 – 16º тепла.