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Вночі – заморзки, а вдень – до 16 градусів тепла. Прогноз погоди у Львові на 22 травня

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 22 травня, у Львові та на території області прогнозують нічні заморозки, натомість вдень обіцяють до 16 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

 

Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12м/с.

Температура вночі буде 1 – 6° тепла, але на поверхні грунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0 – 3º. Вдень температура повітря становитиме 11 – 16º тепла.

 

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