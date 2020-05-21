В Академії сухопутних військ навчають оборонного бою в режимі реального часу за стандартами НАТО

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проходить комп’ютерне командо-штабне навчання (КШН) «Інженер – 2020», під час якого прходить підготовка до оборонного бою в режимі реального часу та за стандартами НАТО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Участь такому навчанні беруть курсанти-третьокурсники факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, які навчаються за спеціалізацією «Озброєння та техніка інженерних військ».

За словами начальника кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення видового військового вишу підполковника Дмитра Окіпняка, під час КШН майбутні офіцери виконують обов’язки за посадами командирів взводів (рот) підрозділів інженерних військ та начальників інженерної служби бригади. А головною особливістю проведення навчання є те, що курсанти відпрацьовують питання застосування інженерних підрозділів у режимі реального часу та за стандартами й процедурами НАТО. Для цього використовуються сучасні комп’ютерні технології, зокрема на основі програми імітаційного моделювання JCATS.

«Навчання для кожної навчальної групи тривають впродовж тижня. На першому етапі курсанти отримують завдання на здійснення маршу у визначений район протяжністю близько 40 кілометрів. Під час руху пересіченою місцевістю вони натрапляють на чималу кількість штучних перепон, серед яких, зокрема, зруйновані мости, пошкоджені дороги тощо. Окрім того, на заваді майбутнім офіцерам у віртуальному середовищі стають диверсійно-розвідувальні групи противника. На цьому шляху наші вихованці встановлюють мости зі складу комплекту важкого механізованого мосту ТММ-3М1, відновлюють пошкоджену інженерну техніку, встановлюють мінні поля, вузли загороджень, ведуть інженерну розвідку тощо», – підкреслив підполковник Дмитро Окіпняк.

На другому етапі, після завершення маршу, курсанти повинні здійснити фортифікаційне обладнання позицій своїх військ, встановити мінно-вибухові та невибухові загородження, обладнати пункт польового водопостачання тощо.

До слова, у ролі посередників, офіцерів вищих штабів та противника діють науково-педагогічні працівники факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, більшість з яких має бойовий досвід, отриманий під час участі в бойових діях на Сході України та в миротворчих місіях у різних гарячих точках планети.

«На навчанні використовується оптимізована система органу управління інженерним забезпеченням, що дає змогу більш швидко реагувати на зміни обстановки. Якщо раніше на виконання однієї ввідної курсантам необхідно було до 20 хвилин часу, то зараз – в межах 5-7 хвилин», – додав керівник навчання заступник начальника кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення підполковник Руслан Колос.

Фото: Академія сухопутних військ