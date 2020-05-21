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У Львові за понад 2 млн відновлять два аварійних об’єкти

Вероніка Рой

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У міськраді Львова погодили виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на відновлення двох аварійних об’єкти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зкрема, відновлення потребують підпірна стінка закладу дошкільної освіти «Веселка» на вул. Китайській, 6а та конструкційні елементи житлового будинку на вул. Городоцькій, 171.

Відтак, на відновлення підпірної стінки у закладі дошкільної освіти «Веселка» виділять кошти у сумі 1 095 484 грн, а на відновлення несучих конструкційних елементів житлового будинку – 1 332 956 грн.

Фото: ЛМР

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