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У ДТП на Сихові постраждали четверо людей

Наталя Дуляба

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У середу, 20 травня, на вул. Сихівській автомобіль Fiat Doblo врізався у Ford Fiesta. Внаслідок аварії постраждали четверо людей, в тому числі двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, орієнтовно о 12:30 год. автомобіль Fiat Doblo під керуванням 37-річного львів’янина виїхав на зустрічну смугу та врізався у Ford Fiesta, за кермом якого перебував 29-річний мешканець Львова.

Внаслідок зіткнення травми отримали водії та неповнолітні пасажири обох автівок – 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

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