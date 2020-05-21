Правоохоронці врятували чоловіка, який цілу ніч провів у хащах, намагаючись вбрід перейти річку Стрий

Правоохоронці врятували Миколаївського району, який, намагаючись вбрід перейти річку Стрий, цілу ніч провів у хащах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 20 травня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Дуліби на Стрийщині невідомий чоловік, ризикуючи життям, намагається вбрід перейти річку Стрий та потребує негайної допомоги.

Правоохоронці розшукали чоловіка та допомогли переправити його на «свій» берег.

Як з’ясувалося, 19 травня врятований чоловік, 40-річний мешканець Миколаєва, заблукав під час прогулянки. Він вийшов до річки Стрий, забрів на інший берег та заблукав у чагарниках. Повертаючись додому, він не міг перебратись на «свій» берег і цілу ніч провів у хащах, допоки його не помітили місцеві мешканці, які й повідомили про це у поліцію.

Чоловіка оглянули медики: за їхнім висновком загрози його життю та здоров’ю немає.