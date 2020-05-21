ОСТАННІ НОВИНИ

Правоохоронці врятували чоловіка, який цілу ніч провів у хащах, намагаючись вбрід перейти річку Стрий

Соломія Головіна

|

Правоохоронці врятували Миколаївського району, який, намагаючись вбрід перейти річку Стрий, цілу ніч провів у хащах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, 20 травня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Дуліби на Стрийщині невідомий чоловік, ризикуючи життям, намагається вбрід перейти річку Стрий та потребує негайної допомоги.

Правоохоронці розшукали чоловіка та допомогли переправити його на «свій» берег.

Як з’ясувалося, 19 травня врятований чоловік, 40-річний мешканець Миколаєва, заблукав під час прогулянки. Він вийшов до річки Стрий, забрів на інший берег та заблукав у чагарниках. Повертаючись додому, він не міг перебратись на «свій» берег  і цілу ніч провів  у хащах, допоки  його не помітили місцеві мешканці, які й повідомили про це у поліцію.

Чоловіка оглянули медики: за їхнім висновком загрози його життю та здоров’ю немає.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...