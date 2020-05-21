ОСТАННІ НОВИНИ

П’яна водійка намагалася відкупитися від патрульних сотнею доларів

Соломія Головіна

|

Нетвереза водійка автомобіля Mitsubishi Lancer під Львовом пропонувала патрульним 100$, щоб  уникнути відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, близько 15 год. 20 травня на автомобільній дорозі Київ-Чоп у Солонці патрульні виявили автомобіль Mitsubishi Lancer водійка, якого порушила правила дорожнього руху. Вимогу про зупинку керманич проігнорував та продовжив рух. Згодом поліцейські зупинили цей транспортний засіб.

Під час спілкування з 49-річною водійкою, поліцейські виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Коли вони запропонували їй пройти огляд, жінка занервувала та почала натякати, що хоче з ними домовитись.

«Зрозумівши, що її спроби є марними та уникнути відповідальності їй не вдасться, жінка підійшла до патрульної та спробувала покласти їй у кишеню купюру розміром у 100 доларів США», – інформують у патрульні поліції.

 

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції для фіксації факту кримінального правопорушення за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Також на жінку патрульні винесли постанову за ч.1 ст.122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху в населеному пункті) КУпАП та склали два протоколи за ч.1 ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...