П’яна водійка намагалася відкупитися від патрульних сотнею доларів

Нетвереза водійка автомобіля Mitsubishi Lancer під Львовом пропонувала патрульним 100$, щоб уникнути відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, близько 15 год. 20 травня на автомобільній дорозі Київ-Чоп у Солонці патрульні виявили автомобіль Mitsubishi Lancer водійка, якого порушила правила дорожнього руху. Вимогу про зупинку керманич проігнорував та продовжив рух. Згодом поліцейські зупинили цей транспортний засіб.

Під час спілкування з 49-річною водійкою, поліцейські виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Коли вони запропонували їй пройти огляд, жінка занервувала та почала натякати, що хоче з ними домовитись.

«Зрозумівши, що її спроби є марними та уникнути відповідальності їй не вдасться, жінка підійшла до патрульної та спробувала покласти їй у кишеню купюру розміром у 100 доларів США», – інформують у патрульні поліції.

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції для фіксації факту кримінального правопорушення за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Також на жінку патрульні винесли постанову за ч.1 ст.122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху в населеному пункті) КУпАП та склали два протоколи за ч.1 ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.