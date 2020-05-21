Мерія продасть з аукціону чотири підвальні приміщення

Львівська міська рада продасть через ProZorro чотири нежитлові приміщення підвалу за адресами: вул. Залізничній, 38, вул. Ген. М. Юнаківа, 11, вул. Шептицьких, 28, вул. Я. Головацького, 18. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Об’єкт на вул. Залізничній, 38 – нежитлове приміщення підвалу під індексами VІІІ, ІХ площею 30,4 кв. м.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов – 1 641 600 грн. Розмір гарантійного – 164 160 грн без ПДВ.

Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020−05−20−000101−3

Об’єкт на вул. Ген. М. Юнаківа, 11 – нежитлове приміщення підвалу під індексами ІХ, Х загальною площею 34,1 кв. м.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов – 370 080 грн. Розмір гарантійного внеску – 37 008 грн без ПДВ.

Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020−05−20−000099−3

Об’єкт на вул. Шептицьких, 28 – нежитлові приміщення підвалу під індексами XIII, XIV, XV загальною площею 43,1 кв. м.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов – 430 560 грн. Розмір гарантійного внеску – 43 056 грн без ПДВ.

Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020−05−20−000098−3

Об’єкта на вул. Я. Головацького, 18 – нежитлове приміщення підвалу під індексами ІХ, Х, XI, ХІІ загальною площею 24, 4 кв. м.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов – 257 760 грн. Розмір гарантійного внеску – 25 776 грн без ПДВ.

Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020−05−20−000095−3

Додамо, що балансоутримувачем усіх об’єктів є ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради». Всі аукціони відбудуться 15 червня.