Європа ввела нові правила безпеки для авіації: як зміняться авіаперельоти

Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) та Європейський центр по запобіганню і контролю захворювань (ECDC) розробили правила по забезпеченню безпеки здоров’я при користуванні авіатранспортом під час пандемії. Про це повідомляє видання Avianews.com.

Перед вильотом

Авіакомпанії повинні будуть стимулювати пасажирів, які мають ознаки COVID-19, наприклад, температуру, задишку, втрату смаку або запаху, залишатися вдома і взагалі не виїжджати в аеропорт. Такими заходами названі можливість безкоштовного перебронювання квитка або його скасування при пред’явленні довідки від лікаря.

Також керівництво забороняє зустрічаючим і проводжав заходити в термінал. Доступ в аеровокзал тепер буде тільки у пасажирів і працівників, задіяних в роботі об’єктів.

Пасажирам, які мають ознаки хвороби або порушують встановлені правила гігієни, можуть відмовити у вході в термінал або посадці в літак. У EASA очікують, що найближчим часом збільшиться число пасажирів-бешкетників через введення нових правил, тому що мандрівники можуть конфліктувати з-за того, що хтось із них не виконує рекомендації.

В аеропорту

При вході в аеропорт у пасажирів і працівників може перевірятися температура тіла, а ті, у кого температура перевищує 38 °C, повинні направлятися на додатковий контроль. Однак EASA звертає увагу, що у цього заходу досить низька ефективність.

Це пов’язано з тим, що багато хворих COVID-19 не мають температури, датчики вимагають регулярної калібрування, температуру можна зменшити за допомогою прийому жарознижуючих засобів. В результаті така перевірка може створити помилкове відчуття безпеки при недотриманні інших заходів. Через це EASA радить витрачати кошти на інші засоби забезпечення безпеки здоров’я.

Серед них – понад ретельне прибирання, встановлення захисних екранів на стаціонарних стійках, наприклад, реєстрації або паспортного контролю.

Між людьми повинна дотримуватися дистанція 1,5 метра. Для визначення дистанції на підлогу можуть наноситися спеціальні мітки.

Відкриття пунктів торгівлі за винятком важливих сервісів (ймовірно, маються на увазі аптеки) в аеропортах відкладено. При цьому оператори повинні забезпечити пасажирів безкоштовної питною водою.

Засоби захисту для пасажирів і персоналу

Носіння маски рекомендовано після входу в термінал, в літаку і до виходу з аеропорту по прильоту в місце призначення. Виняток зроблено лише для дітей до 6 років і дорослих, які не можуть носити маски за показаннями здоров’я.

Персонал, який спілкується з пасажирами, повинен додатково мати рукавички, а співробітники служби авіаційної безпеки – захисні прозорі екрани на обличчі.

Форма повинна змінюватися щодня. Допускається відступати від цієї вимоги, якщо поверх форми надаватися захисний костюм.

Оператори аеропортів повинні забезпечити можливість придбання маски пасажирами, якщо вони не змогли її купити до приїзду в термінал. Також авіакомпанії повинні мати необхідний запас масок на борту і одноразові пакети для їх утилізації після польоту.

На борту літака

EASA не обмежувала число місць в літаках, які можуть продавати авіакомпанії. Однак якщо дозволяє завантаження і балансування літака, мандрівники повинні сідати якомога далі один від одного.

Авіакомпаніям рекомендували забезпечити перевезення в салоні меншого числа ручній поклажі шляхом стимулювання здачі речей в багаж.

Бортпровідники повинні забезпечити відсутність черг в проходах і біля туалетів, при цьому один з туалетів рекомендовано резервувати для потреб екіпажів.

Сервіс на борту повинен бути обмежений для зменшення взаємодії між людьми. Заборонено продаж Duty Free та інших товарів крім попередньо упакованої або запечатаній їжі. По можливості, авіакомпанії повинні відмовитися від оплати готівкою і перейти на використання банківських карт.

Також на борту літака за наявності технічної можливості слід збільшити подачу свіжого повітря замість рециркуляції. Заборонено тримати пасажирів в салоні більше 30 хвилин, якщо вентиляція не забезпечена належним чином.

Зазначимо, Україна має намір відновити авіаперевезення 15 червня.