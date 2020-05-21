ОСТАННІ НОВИНИ

Греція відновить міжнародне авіасполучення з 1 липня

Вероніка Рой

|

Греція розпочне туристичний сезон вже з 15 червня, однак міжнародне авіасполучення у всіх напрямках країна відновить лише з 1 липня. Про це пише Громадське з посиланням на Ekathimerini.

 

З 15 червня міжнародні авіарейси прийматиме лише аеропорт Афін. А з 1 липня дозволять міжнародні чартерні рейси в усі аеропорти країни.

Туристам дозволять в’їжджати без проходження тесту на коронавірус та обов’язкового карантину. Однак працівники охорони здоров’я зможуть проводити тести вибірково, якщо бачитимуть у цьому необхідність.

Греція очікує, що перші туристи прибудуть з країн з відносно хорошою епідеміологічною ситуацією, це Балкани та країни Північної Європи.

Раніше уряд Греції розробив протокол роботи для готелів. Там зокрема скасують шведський стіл, персонал кожного готелю буде зобов’язаний пройти спеціальні тренінги щодо дотримання правил безпеки, а на пляжах шезлонги розміщуватимуть на більшій відстані один від одного.

Зазначимо, Україна має намір відновити авіаперевезення з 15 червня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...