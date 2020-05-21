Греція відновить міжнародне авіасполучення з 1 липня

Греція розпочне туристичний сезон вже з 15 червня, однак міжнародне авіасполучення у всіх напрямках країна відновить лише з 1 липня. Про це пише Громадське з посиланням на Ekathimerini.

З 15 червня міжнародні авіарейси прийматиме лише аеропорт Афін. А з 1 липня дозволять міжнародні чартерні рейси в усі аеропорти країни.

Туристам дозволять в’їжджати без проходження тесту на коронавірус та обов’язкового карантину. Однак працівники охорони здоров’я зможуть проводити тести вибірково, якщо бачитимуть у цьому необхідність.

Греція очікує, що перші туристи прибудуть з країн з відносно хорошою епідеміологічною ситуацією, це Балкани та країни Північної Європи.

Раніше уряд Греції розробив протокол роботи для готелів. Там зокрема скасують шведський стіл, персонал кожного готелю буде зобов’язаний пройти спеціальні тренінги щодо дотримання правил безпеки, а на пляжах шезлонги розміщуватимуть на більшій відстані один від одного.

Зазначимо, Україна має намір відновити авіаперевезення з 15 червня.