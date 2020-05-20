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Зеленський вважає, що зарплата 5-6 тис. грн – це не бідність

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву ЮНІСЕФ про 6 мільйонів українців, що можуть опинитися за межею бідності. Та разом з цим вважає, що заробітна плата 5-6 тисяч гривень на місяць не є бідністю. Про це глава держави сказав під час брифінгу журналістів сьогодні, 20 травня, передає ЕП.

 

«У них (ЮНІСЕФ, – ред.) –  світова статистика, вони порівнюють прожитковий мінімум, а в цілому середня зарплатня у нас менша. Це не зовсім адекватна (у хорошому сенсі) інформація про Україну»,  – сказав Зеленський.

Разом з тим, президент не вважає заробітну плату 5-6 тисяч гривень на місяць бідністю.

«…Здається оцінюються, всі люди які отримуватимуть 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так – це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами. У них 250 дол – це мізерні зарплати. У нас – це теж маленька зарплата, але не є бідністю», – підкреслив глава держави.

Президент додав, що у найближчі місяці прем’єр-міністр Денис Шмигаль має показати програму збільшення мінімальних зарплат.

Нагадаємо, раніше в ЮНІСЕФ прогнозували, що понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19.

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