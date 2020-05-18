ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні через коронавірус може різко зрости кількість бідних

Вероніка Рой

|

Понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19.  Про це свідчать показники консервативного сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України, передає Економічна правда.

 

Відповідно до аналітики, рівень бідності зросте з 27% до 44%. Вплив на дітей буде ще більш відчутним: з 33% до 51%. Тобто, нинішні розрахунки ЮНІСЕФ передбачають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу родину з дітьми.

«ЮНІСЕФ стурбований, що погіршення економічної ситуації матиме найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім’ї, одиноких батьків з дітьми, родини з дітьми до трьох років та одиноких пенсіонерів віком за 65 років», – йдеться в офіційному пресрелізі організації.

У зв’язку з критичним зростанням дитячої бідності та незахищеності родин, ЮНІСЕФ закликає президента, парламент, уряд та місцеву владу вжити термінових ефективних заходів соціального захисту для пом’якшення наслідків COVID-19.

«Незважаючи на існуючі обмеження державного та місцевих бюджетів, подолання дитячої бідності повинно стати головним пріоритетом, інакше у довгостроковій перспективі неминучі проблеми розвитку для всієї країни.  Йдеться, у тому числі, про збільшення кількості дітей у інтернатних закладах, еміграцію, проблеми зі здоров’ям та економічним становищем родин, а також в цілому перешкоди до розвитку дитини», – йдеться у зверненні.

ЮНІСЕФ наголошує на необхідності розробки короткочасної та довготривалої стратегії соціального захисту.

У якості екстреного реагування, ЮНІСЕФ пропонує розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам з дітьми. Також необхідно розширювати існуючі програми з підтримки сімей, зокрема, збільшити щомісячні виплати допомоги при народженні дитини.

«Міжнародний досвід підтверджує, що поєднання грошових виплат із локальними механізмами соціальних послуг є найбільш успішною системою соціального захисту», – заявили в організації.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...