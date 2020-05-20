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У Львові за 2,6 мільйони ремонтують подвір’я на Науковій

Вероніка Рой

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У Львові за понад 2,5 мільйони гривень проводять капітальний ремонт подвір’я на вул. Науковій, 4а. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Ремонт у дворі на вулиці Науковій, 4а розпочали ще наприкінці 2019 року. Загальна площа робіт становить 2405 м2.

«Капітальний ремонт подвір’я будинку № 4-а на вул. Науковій розпочато наприкінці 2019 року підрядною організацією  ТзОВ «Альтбуд-ЛВ». Це двір між 4 будинками. На сьогодні роботи в частині благоустрою завершено, за винятком облаштування освітлення. Відремонтували тротуари, дороги, зробили дитячий майданчик, газони, встановили урни і лавки», – розповів голова Франківської РА Орест Тимчишин.

Проєктом ремонту було передбачено: заміна покриття тротуару, дороги, влаштування м’якого покриття на дитячому майданчику, влаштування газонів, зрізка сухих дерев, встановлення знаків, нанесення розмітки, встановлення лавок, урн, влаштування пісочниці, гойдалки та зовнішнього освітлення.

Роботи проводяться за кошти міського бюджету. Їх вартість становить 2,6 млн грн.

Фото: ЛМР

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