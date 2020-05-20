У Львові правоохоронці «прикрили» лабораторію з виготовлення амфетаміну

У Львові правоохоронці викрили організовану злочинну групу, учасники якої налагодили виготовлення та продаж амфетаміну. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що у жовтні 2019 року зловмисники обладнали в квартирі у Львові лабораторію з виготовлення амфетаміну. Далі учасники злочинної групи збували наркотики на території Львівської та Київської областей.

«Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 19 фактів продажу наркотиків загальною вагою близько кілограма, вартість якого за цінами «чорного» ринку становить більше 300 тисяч гривень», – розповідають у поліції.

До складу злочинної групи входило семеро мешканців Львова, Києва та Бродів віком від 26-ти до 47-ми років. Троє з них організували роботу нарколабораторії, інші – займалися збутом «продукції».

Чотирьох учасників злочинної групи затримано. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: поліція