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Правоохоронці Львівщини повернулись із зони проведення ООС

Вероніка Рой

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У середу, 20 травня, із зони бойових дій повернувся зведений загін правоохоронців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Серед бійців, які повернулися, – представники батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів», співробітники служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області та Управління патрульної поліції.

Бійці, що повернулися із зони ООС отримали відзнаки. Зокрема, грамоти Верховної Ради «За заслуги перед Українським народом», Міністерства внутрішніх справ України та подяку Голови Національної поліції України та інші.

Фото: поліція

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