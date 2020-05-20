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Поліцейські розшукують мешканця Львівщини, котрий вийшов з дому та зник

Вероніка Рой

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Поліцейські оголосили в розшук 41-річного мешканця Жидачівського району, котрий вийшов з дому та пропав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Поліцейські встановлюють місцеперебування безвісті зниклого 41-річного Йосипа Масного, мешканця села Орішківці Жидачівського району.

Чоловік 19 травня 2020 року, близько 6 год. ранку, вийшов з дому та досі не повернувся. Останній раз його бачили близько 10 год. у селі Суховоля Городоцького району.

Прикмети: середньої тілобудови, обличчя кругле, очі світлі, коротко стрижене сиве волосся спереду лисина, зріст 172 см.

Був одягнений у спортивні штани чорного кольору з білими смужками з обох сторін, спортивну куртку чорного кольору, футболку чорного кольору, спортивне взуття та кепку чорного кольору.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять зголоситись на лінію 102 або за номером 068 025 51 40.

Фото: поліція

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