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Окупанти продовжують обстрілювати українських військових

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 19 травня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти відкривали вогонь по українських позиціях неподалік Богданівки, Красногорівки, Тарамчука і Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог гатив по наших військових із використанням озброєння, яке заборонене Мінськими угодами: біля Новотошківського окупанти випустили 14 мін. Також бойовики задіяли 15 мін поруч із Кримським, 38 мін – біля Оріхового.

19 травня противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає.

«На усі випадки агресивних дії російських найманців підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність», – кажуть у штабі ООС.

Із початку доби 20 травня окупанти на Донбасі вже встигли обстріляти українські позиції поблизу Красногорівки та Богданівки. Втрат серед наших захисників немає.

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