На Сихові підсвітили два храми: захопливі фото

Для двох храмів на Сихові облаштували підсвітку. Про це на своїй сторінці у Facebook директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради Євген Бойко.

Зокрема, ЛКП «Львівсвітло» облаштувало підсвітку для церкви Різдва Івана Хрестителя на вул. Зубрівській та для церкви Зіслання Святого Духа, що на вул. Трильовського.

До цього КП «Львівсвітло» підсвітило низку храмів, зокрема, храм св. Ольги і Володимира, храм Всіх святих українського народу УГКЦ та церкву святого Йосафата, церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вул. Пасічній. Також підприємство нещодавно облаштувало підсвітку церкви святих Ольги та Єлизавети.

Фото: Роман Балюк