На кордоні затримали контрабанду взуття та одягу

Майже три тонни нового одягу та понад тисячу пар взуття виявили митники серед вживаного одягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

За даними відомства, у пункт пропуску Рава-Руська–Гребенне прибув вантажний транспортний засіб у якому значився товар «вживаний одяг та взуття». Згідно з документами понад 20 тонн товару вартістю майже 30 тисяч доларів США перевозили з Польщі на адресу організації зареєстрованій у Києві.

Вантажівку скерували на огляд з допомогою стаціонарної скануючої системи і виявили розбіжності у стуктурі вантажу. Після розвантаження було встановлено, що серез вживаного одягу містилось понад 2 тонни нового одягу (футболки в асортименті), понад 500 кг пряжі, а також 1134 пари нового взуття.

Таким чином керівник компанії-відпраника намагався здійснити переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю через подання документів, що містять неправдиві відомості щодо ваги, кількості та вартості товару.

Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.