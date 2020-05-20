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Львів’ян запрошують знятись у документальному кіно про COVID-19

Наталя Дуляба

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Команда творчих ентузіастів збирає на Львівщині життєві історії людей, які переживають пандемію COVID-19. На основі відеощоденників звичайних людей планують створити цикл короткометражних документальних фільмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Мистецький медіапроеєкт «Ми» – це історії простих людей різного віку та професій,  які готові розповідати, як вимушена ізоляція змінила їхнє повсякденне життя. Така кіноініціатива належить режисерам Сашку Брамі та Олені Апчел.

«Після початку пандемії кілька тижнів перебував в фрутстрації. Всі плани розсипались як пісок, зависли/відмінились заплановані проєкти та гастрольні тури, розписані до кінця року… І як воно буде далі, ніхто не знає. Аби не збожеволіти, вигадав терапію: попросив друзів знімати на телефон своє карантинне життя, щоб зробити з цих відео короткометражні документальні фільми про нашу нову реальність. Багато людей відгукнулось – так і почався МИ: мистецький медіа-проєкт», – розповідає Сашко Брама.

Взяти участь у кінопроєкті може кожен охочий. Пошук героїв відбувається на Facebook-сторінці проєкту, тут також  з’являються  короткі тизери вже знятих історій.

До задуму вже встигли долучились більше сотні охочих і навіть відомі актори – Дарина Федина, відома за роллю Мелашки зі серіалу «Спіймати Кайдаша».

Більше деталей – за цим посиланням.

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