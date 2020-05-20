ДТП зі скутером у Жовкві: постраждали двоє людей

У середу ввечері, 19 травня, у Жовкві виникла аварія за участю скутера, у якій постраждали дві юні дівчини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, орієнтовно о 22:00 год. 23-річний львів’янин, керуючи скутером Yamaha Vino, виїжджав із другорядної дороги на головну і не надав переваги в русі автомобілю Kia Sorento, за кермом якого перебував 35-річний мешканець Кам’янка-Бузького району.

Внаслідок зіткнення постраждали дві пасажирки скутера – 18-річні мешканки Червонограда. Їх із травмами доправили у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.