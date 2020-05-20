До річниці перепоховання Шевченка філармонія представить два унікальні відеозаписи

До річниці перепоховання Тараса Шевченка Львівська філармонія представить два архівні відеозаписи кращих сучасних музичних творів українських композиторів, присвячених Тарасові Шевченку, записаних у виконанні музикантів та колективів філармонії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської філармонії

Як відомо, 22 травня 1861 року відбулось перепоховання Тараса Шевченка із Петербурга до Канева, на Чернечу гору. З тих пір саме ця дата вважається пам’ятною, адже поховали видатного українця згідно із його Заповітом.

З нагоди річниці цього дня Львівська національна філармонія презентуватиме два архівних відеозаписи кращих сучасних музичних творів українських композиторів, присвячених Тарасові Шевченку, записаних у виконанні музикантів та колективів філармонії.

Першою з них стане симфонія-реквієм «Праведная душе» львівської композиторки Богдани Фроляк. Твір написаний для мішаного хору, солістів та симфонічного оркестру на тексти Тараса Шевченка. У 2017 році за цю композицію, а також хорову кантату «Цвіт» та камерно-вокальний твір «Присниться сон мені» Б. Фроляк отримала престижну державну нагороду – Шевченківську премію.

Друга композиція була написана до 200-річчя із Дня народження поета – це «Страсті за Тарасом» Євгена Станковича.

Цей твір відкривав міжнародний фестиваль «Віртуози» у 2014 році, тому презентація композиції матиме у ці травневі дні подвійне значення, адже вже за кілька днів стартуватимуть 39-ті «Віртуози» у новому форматі онлайн-маратону.

Транслюватимуться записи на вулицю Чайковського та на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії 22 та 23 травня відповідно. Трансляція розпочнеться о 18 годині.

Офіційний YouTube-канал Львівської філармонії: YouTube/PhilharmonyLviv