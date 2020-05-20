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Через смерть пацієнтки судитимуть медика районної лікарні на Львівщині

Вероніка Рой

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Слідчі повідомили про підозру медику відділень центральної лікарні на Львівщині, який не надав необхідну допомогу 73-річній пацієнтці з важкими травмами після ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Це випадок трапився у травні минулого року. Тоді підозрюваний обіймав посаду завідувача одного із відділень ЦРЛ.

«До медзакладу доставили 73-річну мешканку Перемишлянщини з важкими травмами, отриманими внаслідок ДТП. Однак медик не надав жінці необхідної допомоги, внаслідок чого пенсіонерка померла в себе вдома через декілька годин»,  – розпвіли у поліцї.

Слідчі повідомили лікарю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до двох років.

Найближчим часом матеріали кримінального провадження будуть скеровані на розгляд суду.

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