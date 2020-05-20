ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Львова, Винників і прилеглих сіл залишиться без води. Адреси

Наталя Дуляба

|

У четвер, 21 травня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопроводах частина Львова, Винників, Лисиничів та Підбірців не матимуть води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Так, 21 травня на магістральному водогоні «Винники – Кривчиці» замінюватимуть аварійну ділянку трубопроводу. Також на вул. Петлюри комунальники будуть підключати новозбудований водопровід.

Через це з 09:00 до 17:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць у Залізничному районі:

  • Любінська (№89, 89-А, 89-Б, 89-В, 91, 91-А, 91-Б, 91-В, 93, 93-А, 95, 97, 97-А, 97-Б, 99, 99-А, 101,101-А, 101-Б, 103,105,107);
  • Садова (№27-А);
  • Виговського (№39, 41, 45, 45-А);
  • Кульчицької (№1, 3, 9, 11, 13, 15);
  • Петлюри (№2, 2-А, 4, 17, 18-А, 18-Б, 18-В, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31).

Із 09:00 до 22:00 год. водопостачання не буде у Винниках, селах Лисиничі та Підбірці.

Не матимуть води протягом дня й мешканці Личаківського району Львова:

  • Лотоцького – всі будинки;
  • Бігова – всі будинки;
  • Визвольна – всі будинки;
  • Глиняна – всі будинки;
  • Іванова Гора – всі будинки;
  • Малі Кривчиці – всі будинки;
  • Переможна – всі будинки;
  • Поетична – всі будинки;
  • Приязна – всі будинки;
  • Тракт Глинянський (буд. №139);
  • Вовка – всі будинки.

Решта вулиць Личаківського району отримуватимуть воду із пониженим тиском.

Після завершення запланованих ремонтних робіт «Львівводоканал» промиватиме вуличну водопровідну мережу. Стабільне водопостачання обіцяють повернути із 06:00 год. ранку п’ятниці, 22 травня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...