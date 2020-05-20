Частина Львова, Винників і прилеглих сіл залишиться без води. Адреси

У четвер, 21 травня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопроводах частина Львова, Винників, Лисиничів та Підбірців не матимуть води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, 21 травня на магістральному водогоні «Винники – Кривчиці» замінюватимуть аварійну ділянку трубопроводу. Також на вул. Петлюри комунальники будуть підключати новозбудований водопровід.

Через це з 09:00 до 17:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць у Залізничному районі:

Любінська (№89, 89-А, 89-Б, 89-В, 91, 91-А, 91-Б, 91-В, 93, 93-А, 95, 97, 97-А, 97-Б, 99, 99-А, 101,101-А, 101-Б, 103,105,107);

Садова (№27-А);

Виговського (№39, 41, 45, 45-А);

Кульчицької (№1, 3, 9, 11, 13, 15);

Петлюри (№2, 2-А, 4, 17, 18-А, 18-Б, 18-В, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31).

Із 09:00 до 22:00 год. водопостачання не буде у Винниках, селах Лисиничі та Підбірці.

Не матимуть води протягом дня й мешканці Личаківського району Львова:

Лотоцького – всі будинки;

Бігова – всі будинки;

Визвольна – всі будинки;

Глиняна – всі будинки;

Іванова Гора – всі будинки;

Малі Кривчиці – всі будинки;

Переможна – всі будинки;

Поетична – всі будинки;

Приязна – всі будинки;

Тракт Глинянський (буд. №139);

Вовка – всі будинки.

Решта вулиць Личаківського району отримуватимуть воду із пониженим тиском.

Після завершення запланованих ремонтних робіт «Львівводоканал» промиватиме вуличну водопровідну мережу. Стабільне водопостачання обіцяють повернути із 06:00 год. ранку п’ятниці, 22 травня.