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Без опадів, але з заморозками: погода на Львівщині на 21 травня

Наталя Дуляба

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У четвер, 21 травня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу і суху погоду, але з нічними заморозками. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла. Вночі та вранці

в повітрі і на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3°С. Вдень стовпчик термометра підніметься максимум до 16 градусів тепла.

Вітер північно-західний, 9-14м/с. Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

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