Врятувати Муню. У ЛКП «Лев» провели чергове успішне переливання крові для кішки

Ветеринари ЛКП «Лев» провели чергове успішне переливання крові для кішки. Так, минулого тижня пацієнтом комунальної ветеринарної клініки стала кішка Муня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі підприємства.

У важкому стані з сильною анемією на фоні хронічної ниркової недостатності киця потребувала термінового вливання крові. Анемія у котів – це синдром, який характеризується зменшенням вмісту еритроцитів в одиниці об’єму крові, що призводить до виникнення кисневого голодування тканин.

У випадку з пацієнтом ЛКП «Лев» кількість еритроцитів зменшилась до критичного показника 3,32, при вдвічі більшій нормі. Завдяки швидкому відгуку донора і проведенню успішної процедури переливання крові показник еритроцитів зріс до 6,23. Такий показник одразу після переливання лікарі зазначають як успішний.

Пошуки донора тривали недовго. Лікар-анестезіолог ПКВК ЛКП «Лев» Анна Клід, почувши про необхідність врятувати чотирилапого, без вагань привезла свого кота:

«Як тільки дізналась, що до нашої клініки звернулися з потребою переливання крові для кішки, зрозуміла, що можу допомогти разом зі своїм котиком. Тим паче у Котюні теж була нелегка історія в житті, перед тим, як він потрапив в нашу сім’ю, його доставили в ЛКП «ЛЕВ» в надзвичайно важкому стані, з численними травмами, ймовірно після аварії. Рятували його всією клінікою і він проходив довгу реабілітацію, за цей тривалий час я до нього настільки звикла, що вже не могла нікому віддати та забрала додому. Вірю, що так, як колись ми змогли врятувати Котюню, сьогодні він врятував життя іншому коту».

Лікар переконана, що ті господарі, чиї чотирилапі можуть стати донорами крові, повинні допомагати рятувати життя інших тварин.

Донором крові може стати клінічно здоровий та вакцинований кіт або кішка, віком від 2-ох до 7-ми років, вагою від 4,5 кілограм. Перед процедурою забору крові ветеринари клініки ЛКП «Лев» проводять комплексний ветеринарний огляд на фізичний стан домашнього улюбленця. Таким чином, донорство є цілком безпечним для тварини. А також не забирає багато часу – близько двох годин.

Нагадаємо, що перший в Західній Україні банк крові діє у Львові на базі Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев» з березня 2019 року. За цей період здійснено близько 90 успішних процедур переливання крові тваринам, з них три – котам. Завдяки проєкту ветеринари рятують життя не лише домашнім чотирилапим, а й безпритульним.

Усіх охочих господарів врятувати життя тваринам, які цього потребуватимуть, просять зголошуватися в ЛКП «ЛЕВ» за номером: 068 535 45 45 (після зв’язку з автовідповідачем – тисніть 2).