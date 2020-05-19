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У Краковці знайшли контрабанду автозапчастин, заховану в меблях

Ольга Денисяка

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Вночі 19 травня через пункт пропуску «Краковець – Корчова» водій мікроавтобуса намагався незаконно ввезти в Україну автозапчастини. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій  митниці Держмитслужби.

 

У товаросупровідних документах укаїнець вказав, що везе меблі. Також від час письмово декларування зазначив, що не має товарів, що підпадають під оподаткування.

Однак митники знайшли серед меблів запчастини до автомобілів, зокрема: капот, бампери, молдінги, фари тощо – загалом понад 30 найменувань. Документів, що підтверджують вартість товару, водій до митного контролю не надав.

За цим фактом склали протокол за порушення митних правил. Незадекларований товар вилучили, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

 

Фото: Галицька митниця

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