Синоптики попереджають про заморозки у Львові

У середу, 20 травня, у Львові прогнозують мінливу хмарність та до 18 градусів тепла. Також синоптики застерігають про заморозки до 3 градусів морозу впродовж 21-23 травня. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Завтра, 20 травня, у Львові прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7– 12 м/с. Температура вдень 16–18° тепла. Видимість добра.

Однак впродовж 21-23 травня вночі та вранці на поверхні ґрунту очікуються заморозки від нуля до трьох градусів морозу.

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