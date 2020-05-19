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Понад 30 вулиць у Львові будуть без газу: перелік

Вероніка Рой

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У середу, 20 травня, через проведення ремонтних робіт буде призупинено газопостачання до 33 вулиць Шевченківського і Залізничного районів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Завтра проводитимуть ремонтні робити на підземному газопроводі на вулицях Шевченка та Левандівській. Тому з 09.00 год. до 20.00 год. призупинять газопостачання до низки вулиць у Шевченківському і Залізничному районах.

Зокрема, без водопостачання будуть:

  • вул. Шевченка, від № 132 до № 318б;
  • вул. Брюховицька, № 5, № 7, № 11, № 13, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31;
  • вул. Холодна, від № 1 по № 108;
  • вул. Винниця, від № 104 по № 146;
  • вул. Маршалківка, від № 1 буд по № 21-а;
  • вул. Татарбунарська, № 3, № 7, № 7а, № 8,№ 9, № 10, № 10а, № 12, № 14, № 15, № 16;
  • вул. Прокоповича, від № 2 по № 39;
  • вул. Осикова, від № 1по № 10;
  • вул. Тростинна, від № 1 по № 7;
  • вул. Лушпинського, від № 1 по № 23;
  • вул. Диктова, від № 1 по № 10;
  • вул. Чикаленка, від № 1 по № 50;
  • вул. Чопівського, від № 1 по № 20;
  • вул. Ожинова, № 1−106;
  • вул. Резедова, від № 4 по № 1;
  • вул. Біберовича, від № 1 по № 4-А, № 9, № 10, № 11, № 12а, № 12, № 13, № 13-а, № 14, № 15, № 16, № 17, 17а, 17б, 17 г, № 19, № 20,22,24,26;
  • вул. Світла, № 1,3,6,8,8а, 10,10а, 12;
  • вул. Лучкая, № 4−14;
  • вул. Резедова, № 4−12;
  • вул. Порічкова, № 1−11, № 15;
  • вул. Нарцисова, № 2−17;
  • вул. Агрусова, № 3−10;
  • вул. Лугова, № 3−10;
  • вул. Вершницька, № 3−14;
  • вул. Прихильна, № 3−14;
  • вул. Парова, № 3−12;
  • вул. Розсадна, № 3−6;
  • вул. Барбарисова, № 3−16;
  • вул. Тіниста, № 3−9;
  • вул. Чугайстра, № 4−6;
  • вул. Досвітня, № 3;
  • вул. Горобинна, № 2−12;
  • вул. Запашна, № 2−6;
  • вул. Моха, № 2−20.

Також газопостачання буде призупинено до юридичних осіб на вул. Брюховицька 35, 162, 119а, вул. Татарбунарська, 22, вул. Чикаленка, 26, вул. Ожинова, 5, вул. Порічкова, 4, 13, вул. Кирилівська, 3а, вул. Шевченка, 111а, 134, 154, 158, 186, 288.

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