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Показати красу Карпат: мешканців Львівщини закликають долучитися до фотоконкурсу

Наталя Дуляба

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Жителів Львівщини та всіх небайдужих запрошують до участі у фотоконкурсі «Місце краси та сили – природні парки Карпат». Через світлину потрібно передати мальовничу природу українських Карпат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» оголосила фотоконкурс «Місце краси та сили – природні парки Карпат». Через світлини мешканців Львівщини закликають показати красу природи.

Фотографії потрібно зробити у природо-заповідних територіях Карпатського регіону: національних парках, заповідниках, регіональних ландшафтних парках Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Один учасник може подати не більше трьох авторських світлин. Їх потрібно до 31 травня надіслати за цим посиланням, при цьому фотографію слід підписати та вказати місце зйомки.

Роботи учасників опублікують на сайті асоціації. Переможців конкурсу визначатимуть за результатами голосування на сторінці асоціації у Facebook.

Додаткову інформацію про фотоконкурс можна отримати, написавши на електронну скриньку: [email protected]

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