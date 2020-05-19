На Турківщині водій збив насмерть пішохода і втік

В понеділок ввечері, 18 травня, на трасі Львів – Самбір – Ужгород невідомий водій збив насмерть 31-річного чоловіка і втік із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась у селі Яворів Турківського району на неосвітлювальній ділянці дороги Львів – Самбір – Ужгород.

Невстановлений автомобіль збив насмерть 31-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Наразі всі деталі ДТП встановлюються.