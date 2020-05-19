МОН просить Кабмін частково відкрити виші для студентів

Міністерство освіти і науки України просить Кабінет міністрів внести зміни до постанови про запобігання поширення коронавірусу та відкрити заклади освіти для здобувачів для проведення певних заходів Про це сказав заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час брифінгу, передає Еспресо.

«Ми в міністерстві ще з минулого тижня розробили наші пропозиції змін до 211 постанови. Зараз вони надіслані колегам по уряду, до головного санітарного лікаря, до Міністерства охорони здоров’я, де ми просимо враховуючи всі звернення закладів, які надходили, не лише нашої сфери управління, але і міністерства культури, щоби ми відкрили відвідування закладів освіти, в тому числі закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, для проведення певних заходів», – сказав Єгор Стадний.

Він зауважив, що ідеться про дипломну підготовку, проведення лабораторних робіт, тренажерних занять, проведення атестації там, де вона неможлива у дистанційній формі, тощо. Це стосується переважно мистецьких дисциплін.

«Ці наші пропозиції змін до 211 постанови зараз розглядають у Міністерстві охорони здоров’я. Найближчим часом ми поінформуємо про результати розгляду», – додав Стадний.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти і науки заявляли, що вищі навчальні заклади навчальний рік закінчують дистанційно.