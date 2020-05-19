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Львівські медики вимагають забрати політичні намети з-під лікарень

Вероніка Рой

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У вівторок вранці, 19 травня, біля чотирьох медичних установ Львова політична партія «Європейська солідарність» розмістила намети та збирала підписи лікарів. Відтак медики Львова вимагають забрати намети з-під лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема сьогодні такі намети встановили біля трьох міських поліклінік — 2-гої поліклініки на вул. Симоненка, 3-ї поліклініки на вул. Левандівській та 5-ї клінічної поліклініки на вул. Виговського, а також біля міської дитячої лікарні на вул. Орлика. Як зазначають у мерії, намети встановила фракція політичної партії «Європейська солідарність», представники якої також збирали підписи лікарів.

Медичні працівники вважають такі дії недопустимими, тим більше, в період карантину.

«Намет розмістили дуже близько до поліклініки, тому ми попросили їх перенести її, щоб не було скупчення людей і була дотримана дистанція. Бо поліклініки вже відновили роботу у штатному режимі і до нас приходять пацієнти. Ми не вважаємо такі дії доцільними, коли медичних працівників втягують у суспільне, політичне протистояння», – зазначив головний лікар 5-ї міської клінічної поліклініки Борис Лемішко.

Як йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook політичної партії «Європейська солідарність» у Львові, під лікарнями відбувався збір підписів за підвищення зарплат для медиків, а також за забезпечення лікарів засобами індивідуального захисту.

Фото: ЛМР

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