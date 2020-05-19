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«Гідність, право та освіта». Львів'ян запрошують на онлайн-розмову

Соломія Головіна

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Школа права УКУ запрошує на онлайн-розмову з українським правозахисником, колишнім політв’язнем та дисидентом Мирославом Мариновичем про те, які етичні виклики стоять перед сучасними правниками, як якісна освіта сприяє утвердженню поваги до людської гідності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Zoom-зустріч відбудеться 20 травня о 18:00 год. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://forms.gle/mzZWpABxkCr3s65s6.

Під час зустрічі обговорять:

  • етичні виклики, які стоять перед сучасними українськими правниками;
  • служіння спільному благу як місію правничої спільноти;
  • якісну юридичну освіту як інструмент для утвердження поваги до людської гідності та верховенства права.

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